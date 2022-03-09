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وزير البترول: انتعاش الطلب الأوروبي على الغاز يزيد الصادرات المصرية

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وزير البترول المصري طارق الملا
وزير البترول المصري طارق الملا
نفط وغاز

وزير البترول: انتعاش الطلب الأوروبي على الغاز يزيد الصادرات المصرية

مصر زادت طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال إلى 12 مليون طن سنويا

هيوستن -رويترز

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قال وزير البترول المصري طارق الملا، اليوم الأربعاء، إن أزمة الطاقة في أوروبا ما زالت تتسبب في زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال وخاصة من منطقة البحر المتوسط.

مصر التي زادت طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال إلى 12 مليون طن سنويا لديها أيضا قناة السويس، وهي من أكثر الممرات المائية ازدحاما بالسفن في العالم.

وأضاف الملا خلال مؤتمر أسبوع سيرا الذي تنظمه ستاندرد اند بورز غلوبال في هيوستن: "قرب حوض البحر المتوسط منحنا هذه الميزة في أن نكون قريبين للغاية ونتوسط الأسواق على الجانبين. لذا فإن معظم، إن لم يكن كل، شحنات الغاز الطبيعي المسال التي تغادر شواطئنا تتوجه إلى أوروبا".

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