بوتين: أسعار الغذاء في العالم سترتفع أكثر إذا زادت العقوبات على روسيا

قال الرئيسي الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن ارتفاع أسعار الطاقة في العالم ليس بسبب روسيا.

وأضاف أن روسيا مستمرة بالتزاماتها بشأن صادرات الطاقة، حيث إنها تواصل صادراتها حتى عبر أوكرانيا.

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وأوضح أن أسعار الغذاء في العالم سترتفع أكثر إذا زادت العقوبات على روسيا

بدوره، قال وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، إن بلاده ستعمل من أجل المحافظة على النظام المالي الروسي، مشيرا إلى أنه يوجد استقرار في حجم الودائع بالبنوك الروسية.

وأفاد سيلوانوف، بأن هناك سلسلة إجراءات لتخفيف أثر العقوبات الغربية.