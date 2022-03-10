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بوتين: أسعار الغذاء في العالم سترتفع أكثر إذا زادت العقوبات على روسيا

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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (فرانس برس)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (فرانس برس)
روسيا و أوكرانيا

بوتين: أسعار الغذاء في العالم سترتفع أكثر إذا زادت العقوبات على روسيا

أكد أن موسكو تواصل صادرات الطاقة حتى عبر أوكرانيا

دبي - العربية.نت

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قال الرئيسي الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن ارتفاع أسعار الطاقة في العالم ليس بسبب روسيا.

وأضاف أن روسيا مستمرة بالتزاماتها بشأن صادرات الطاقة، حيث إنها تواصل صادراتها حتى عبر أوكرانيا.

وأوضح أن أسعار الغذاء في العالم سترتفع أكثر إذا زادت العقوبات على روسيا

بدوره، قال وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، إن بلاده ستعمل من أجل المحافظة على النظام المالي الروسي، مشيرا إلى أنه يوجد استقرار في حجم الودائع بالبنوك الروسية.

وأفاد سيلوانوف، بأن هناك سلسلة إجراءات لتخفيف أثر العقوبات الغربية.

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