وزير الطاقة: الإمارات ملتزمة باتفاق أوبك+ وآليته لتعديل الإنتاج
لا يوجد أي اتفاق لزيادة الإنتاج بشكل منفرد
أكد وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل المزروعي، التزام دولته باتفاق "أوبك+" وآليته الحالية لتعديل الإنتاج الشهري.
وقال إن دولة الإمارات تؤمن بالقيمة التي تقدمها "أوبك+" لسوق النفط العالمي حيث لا يوجد أي اتفاق لزيادة الإنتاج بشكل منفرد خارج اتفاق "أوبك+" في ظل دعم الإمارات المتواصل لجهود التحالف النفطي والتزامها بهذا الاتفاق.
وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" ثمنت في وقت سابق الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات طيلة الفترة الماضية للمحافظة على التوافق بين أعضاء المنظمة تجاه كافة الأمور المتعلقة بالسوق النفطي العالمي والدعم الذي قدمته للمحافظة على توازنه واستقراره وعلى نحو يأخذ بعين الاعتبار مصالح المنتجين والمستهلكين.
وصرح أمس سفير الإمارات في واشنطن بأن بلاده تفضل زيادة إنتاج النفط، وستشجع أوبك على النظر في زيادة المعروض، ما أدى إلى تراجع أسعار النفط، لكنها عاودت الارتداد اليوم الخميس، ولكن ليس بنفس زخم يوم الأربعاء.
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