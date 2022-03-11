العقود الآجلة للخام الأميركي تزيد بأكثر من دولارين إلى 108.11 دولار للبرميل

ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي بأكثر من دولارين إلى 108.11 دولار للبرميل، في تعاملات اليوم الجمعة.

وحققت العقود الآجلة لخام مكاسب بأكثر من 3 دولارات إلى 112.38 دولار للبرميل.

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كانت استقرت أسعار النفط قد أنهت تعاملات الخميس على انخفاض عقب جلسة متقلبة، بعد يوم من أكبر انخفاض يومي لها منذ عامين، إذ تعهدت روسيا بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية وقال متعاملون إن مخاوف تعطل الإمدادات مبالغ فيها.

ومنذ الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، كانت أسواق النفط الأكثر تقلبا في عامين، إذ سجل خام برنت القياسي العالمي أكبر انخفاض له منذ أبريل نيسان 2020 أمس الأربعاء، بعد يومين فقط من تسجيله أعلى مستوى في 14 عاما عند أكثر من 139 دولارا للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت يوم الخميس 1.81 دولار أو 1.63%، لتبلغ عند التسوية 109.33 دولار. ونزلت كذلك العقود الآجلة للخام الأمريكي 2.68 دولار أو 2.47%، لتبلغ عند التسوية 106.02 دولار.

وقال الرئيس فلاديمير بوتين في كلمة أمام اجتماع حكومي إن روسيا ستواصل الوفاء بالتزاماتها التعاقدية بشأن إمدادات الطاقة. وروسيا منتج رئيسي للطاقة يزود أوروبا بثلث الغاز و7%، من النفط العالمي.

ومع ذلك، يتم تجنب النفط من ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم بسبب غزوها لأوكرانيا. ووسط حالة من عدم اليقين بشأن مصدر الإمدادات البديلة.

ونزل خام برنت 13 %، أمس الأربعاء بعد أن قال سفير الإمارات في واشنطن إن بلاده ستشجع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على النظر في زيادة الإنتاج.

وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي عن تصريح السفير وقال إن بلاده ملتزمة بالاتفاقات القائمة مع أوبك لزيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل فقط يوميا كل شهر.