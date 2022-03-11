مصادر: قطر للطاقة تبيع شحنات نفط تحميل مايو بعلاوات قياسية

قالت مصادر تجارية اليوم الجمعة، إن شركة قطر للطاقة باعت أربع شحنات من النفط الخام تحميل مايو/أيار من خلال عطاءات بعلاوات سعرية قياسية، بعدما تجنب المشترون النفط الروسي خوفا من العقوبات الغربية بسبب أزمة أوكرانيا.

وتتماشى زيادة العلاوات على الشحنات الفورية مع الارتفاع الذي شهدته أسواق الخام في الشرق الأوسط بسبب تداعيات عقوبات صارمة على روسيا، المصدر الكبير للنفط، مما أحدث حالة من الاضطراب والذعر بين المتعاملين في النفط الخام وشركات التجارة والشحن والمستوردين في أنحاء العالم.

مادة اعلانية

وقال متعاملون إن العلاوات على الشحنات الفورية لخام الشاهين ارتفعت ثلاثة أمثالها تقريبا مقارنة بالشهر الماضي بعدما باعت قطر للطاقة شحنتين من هذا الخام إلى شركتي يونيبك وبتروتشاينا بعلاوة 12 دولار تقريبا للبرميل فوق أسعار خام دبي.

وسيجري تحميل الخام في الثاني والثالث من مايو/أيار و29 و30 من الشهر نفسه.

وفي الشهر الماضي، باعت الشركة أربع شحنات بمتوسط علاوة 4.44 دولار للبرميل فوق أسعار خام دبي.

وذكرت المصادر أن قطر للطاقة باعت شحنتين من الخام البحري لمستهلكين في اليابان والهند بعلاوة قدرها 11 دولارا للبرميل فوق أسعار خام دبي.