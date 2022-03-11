وثيقة: الكويت ترفع سعر بيع نوعين من النفط الخام لآسيا في أبريل

أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز اليوم الجمعة، أن الكويت رفعت سعر البيع الرسمي لنوعين من النفط الخام تبيعها لآسيا في أبريل/نيسان مقارنة بالشهر السابق.

وحددت الكويت سعر خام التصدير الكويتي لشهر أبريل/نيسان عند 4.80 دولار للبرميل فوق متوسط سعر خامي عمان/دبي، بارتفاع 2.25 دولار عن الشهر السابق.

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كما زادت سعر خام الكويت الخفيف الممتاز في أبريل/نيسان إلى 5.95 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار عمان/دبي، بارتفاع قدره 2.60 دولار.