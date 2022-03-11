اقتصاد الكويت
وثيقة: الكويت ترفع سعر بيع نوعين من النفط الخام لآسيا في أبريل
زادت سعر الخام الخفيف الممتاز في أبريل لـ5.95 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار عمان/دبي
أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز اليوم الجمعة، أن الكويت رفعت سعر البيع الرسمي لنوعين من النفط الخام تبيعها لآسيا في أبريل/نيسان مقارنة بالشهر السابق.
وحددت الكويت سعر خام التصدير الكويتي لشهر أبريل/نيسان عند 4.80 دولار للبرميل فوق متوسط سعر خامي عمان/دبي، بارتفاع 2.25 دولار عن الشهر السابق.
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كما زادت سعر خام الكويت الخفيف الممتاز في أبريل/نيسان إلى 5.95 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار عمان/دبي، بارتفاع قدره 2.60 دولار.
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