أوكرانيا تواصل إنتاج الغاز والاحتياطي عند 9.5 مليار متر مكعب

قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، إن احتياطيات الغاز في أوكرانيا تبلغ 9.5 مليار متر مكعب، مع استمرار الإنتاج في جميع المرافق باستثناء المصانع في المناطق التي يدور فيها القتال.

وقال شميغال في خطاب عبر الفيديو، إن الواردات مستمرة من المجر وسلوفاكيا وبولندا.

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قبل الغزو الروسي، كانت أوكرانيا تستهلك حوالي 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا، وتنتج 20 مليار متر مكعب، وتستورد الكميات المتبقية من أوروبا.

واعتادت أوكرانيا على استيراد الغاز الروسي، لكنها تحولت إلى الطاقة الأوروبية في نوفمبر 2015، بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية في العام 2014 واندلاع الحرب في شرق أوكرانيا.

بشكل منفصل، قال شميغال إنه تم تحويل 50.8 مليار هريفنيا (1.74 مليار دولار) إلى صندوق احتياطي الميزانية من البرامج التي لا يمكن تنفيذها في زمن الحرب.

وأضاف أن "مثل هذا القرار يسمح بسد احتياجات عملياتية لقطاع الأمن والدفاع".