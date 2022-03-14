نفط وغاز
إنتاج روسيا من النفط والمكثفات يرتفع إلى 11.12 مليون برميل يومياً
خلال مارس الجاري
قال مصدران مطلعان على بيانات إنتاج النفط لوكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، إن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز بلغ في المتوسط 11.12 مليون برميل يوميا من 1 إلى 13 مارس، ارتفاعا من 11.06 مليون برميل يوميا في المتوسط خلال فبراير الماضي.
وبلغ إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز 11.15 مليون برميل يوميا في 13 مارس.
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وتعد روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم بعد السعودية. وقد صدرت 5 ملايين برميل يوميا من النفط الخام والمكثفات، و2.85 مليون برميل يوميا من المنتجات النفطية، في ديسمبر 2021.
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