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مصدر: الاتحاد الأوروبي سيشدد العقوبات على شركات نفط روسية

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النفط الروسي (تعبيرية)
المصدر أكد أن أوروبا ستواصل شراء النفط الروسي
روسيا و أوكرانيا

مصدر: الاتحاد الأوروبي سيشدد العقوبات على شركات نفط روسية

أكد أن التكتل المؤلف من 27 دولة لن يفرض حظراً على الاستيراد

بروكسل - رويترز

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ذكر مصدر في الاتحاد الأوروبي لوكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، أن دول الاتحاد تستعد لفرض عقوبات جديدة على شركات النفط الروسية الكبرى روسنفت وترانسنفت وجازبروم نفت، لكنها ستواصل شراء الخام منها.

وتخضع الشركات الثلاث بالفعل لقيود من الاتحاد الأوروبي على القروض وتمويل الدين.

وبموجب الحزمة الجديدة، التي سيناقشها دبلوماسيون كبار من التكتل المؤلف من 27 دولة في وقت لاحق اليوم، فإن تلك الشركات ستواجه أيضا حظرا استثماريا من المتوقع أن يجمد تمويلها من مصادر في الاتحاد الأوروبي في الإنتاج الجديد ومشاريع الاستكشاف في كل الوقود الأحفوري.

لكن في علامة على مخاوف الاتحاد حيال تأثير العقوبات على أسعار وإمدادات النفط، قال المصدر إن حكومات الاتحاد الأوروبي تصر على توضيح أن الإجراءات الجديدة لن تمنع دولها وشركاتها من شراء النفط من الشركات الروسية الثلاث.

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