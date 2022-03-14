نفط وغاز
وزيرة: المغرب يسعى لدخول سوق الغاز المسال لأول مرة
باستخدام البنية التحتية القائمة
قالت وزيرة الطاقة المغربية ليلى بنعلي اليوم الاثنين في الرباط، إن المغرب يعتزم دخول أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية في أبريل المقبل باستخدام البنية التحتية القائمة.
وذكرت بنعلي في مؤتمر أن "رمضان هذا العام سيكون المرة الأولى التي تدخل فيها بلادنا سوق الغاز الطبيعي المسال الدولية".
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وأضافت أنه سيتم استخدام "البنية التحتية الموجودة في المغرب وأوروبا".
يذكر أن شركة شاريوت البريطانية، أعلنت أوائل العام الجاري، عن اكتشافها كمية مهمة من الغاز الطبيعي قبالة سواحل مدينة العرائش (شمال المغرب).
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