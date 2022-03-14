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وكالة الطاقة الدولية تدعو منتجي النفط لزيادة الإنتاج

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مقر وكالة الطاقة الدولية في فرنسا
مقر وكالة الطاقة الدولية في فرنسا
نفط وغاز

وكالة الطاقة الدولية تدعو منتجي النفط لزيادة الإنتاج

تعمل على خطة لخفض أسعار النفط

دبي - العربية.نت

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حث مدير وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، اليوم الاثنين، الدول المنتجة للنفط على ضخ المزيد من الخام لتحقيق الاستقرار في الأسواق المتضررة من الحرب في أوكرانيا.

وقال بيرول في مؤتمر للطاقة في الرباط، إنه بعد سحب 62 مليون برميل بصورة مبدئية ستسحب وكالة الطاقة المزيد إذا "استمرت الظروف أو ساءت".

وأضاف عبر رابط فيديو "على كل دولة منتجة للنفط تتحلى بالمسؤولية ضخ المزيد من النفط في السوق".

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كان مدير الوكالة فاتح بيرول، قال يوم الأربعاء الماضي، إن الوكالة مستعدة لتوفير المزيد من النفط في الأسواق من خلال السحب من المخزونات، مضيفا أن الوكالة ستضع أيضا خطة عمل "لخفض (سعر) النفط بسرعة".

وأضاف بيرول في مؤتمر للطاقة في باريس: "قررت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي السحب من مخزوناتنا النفطية، ولدينا مخزون كبير. كان هذا ردا أوليا. إذا كانت هناك حاجة يمكننا جلب المزيد من النفط للسوق".

وتابع: "الأسبوع المقبل، وكما فعلنا بالنسبة للغاز، سنخرج بخطة عمل من عشر نقاط حول كيفية خفض (سعر) النفط بسرعة، خاصة في قطاع النقل".

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