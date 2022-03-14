سلطان الجابر: تقلبات أسواق الطاقة ترجع إلى نقص الاستثمارات في الوقود الأحفوري

قال الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك" الإماراتية، سلطان الجابر، إن التقلبات الضخمة غير المسبوقة في أسواق الطاقة ترجع إلى نقص الاستثمارات في الوقود الأحفوري.

وأضاف الجابر أن المصادر المتجددة وحدها لن تكون كافية للوفاء بالطلب.

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وشدد الجابر على ضرورة الاستثمار في قطاع النفط والغاز لتجنب حدوث اختلالات في العرض والطلب.