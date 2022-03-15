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أكبر مصفاة نفط يونانية تزيد إمداداتها من الخام السعودي

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نفط وغاز

أكبر مصفاة نفط يونانية تزيد إمداداتها من الخام السعودي

لتأمين إمداد أكثر سلاسة للوقود للسوق اليونانية

أثينا - رويترز

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قال مصدران من هيلينيك بتروليوم، أكبر مصفاة نفط في اليونان، اليوم الثلاثاء إن المصفاة أبرمت اتفاقا أوليا للحصول على المزيد من إمدادات النفط الخام من السعودية.

وقال أحد المصدرين لرويترز "تم التوصل إلى اتفاق أولي على زيادة كميات النفط الخام التي تشتريها هيلينيك بتروليوم من السعودية لتأمين إمداد أكثر سلاسة للوقود للسوق اليونانية".

وقدمت السعودية نسبة 8%، من احتياجات المصفاة من النفط الخام العام الماضي وهي خامس أكبر مورد للمصفاة بعد كازاخستان والعراق وروسيا ومصر.

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