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اتفاق بين الإمارات واليابان على العمل من أجل استقرار سوق النفط

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علما الإمارات واليابان
علما الإمارات واليابان
نفط وغاز

اتفاق بين الإمارات واليابان على العمل من أجل استقرار سوق النفط

ولي عهد أبوظبي أبلغ رئيس الوزراء الياباني حرص الإمارات على الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار الأسواق العالمية

رويترز

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ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الثلاثاء، أن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ناقش مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا تطورات الأزمة الأوكرانية، وأكد له حرص الإمارات على الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار الأسواق العالمية في ظل المستجدات الحالية.

من جهته، قال رئيس الوزراء الياباني اليوم، إنه اتفق مع ولي عهد أبوظبي على العمل معا للمساعدة في تحقيق استقرار سوق النفط العالمية.

وأضاف كيشيدا في تصريحات للصحافيين: "تحدثت مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد عبر الهاتف، واتفقنا على التعاون لتحقيق الاستقرار في سوق النفط الخام العالمية".

وأحجم كيشيدا عن التعليق عندما سئل عما إذا كان قد حث الإمارات على زيادة إنتاج النفط.

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