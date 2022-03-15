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كوريا الجنوبية: ارتفاع أسعار استيراد النفط في فبراير للشهر الثاني على التوالي 

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عمليات استيراد نفط في كوريا الجنوبية
أسعار النفط

كوريا الجنوبية: ارتفاع أسعار استيراد النفط في فبراير للشهر الثاني على التوالي

بقي الاستيراد الشهري لنفط دبي الخام عند 92.36 دولار للبرميل

دبي - العربية.نت

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ارتفعت أسعار الاستيراد في كوريا الجنوبية للشهر الثاني على التوالي في فبراير، حيث قفزت أسعار النفط الخام والسلع الأساسية الأخرى، حسب ما أظهرت بيانات البنك المركزي اليوم الثلاثاء.

وارتفع مؤشر أسعار الاستيراد بنسبة 3.5% في فبراير مقارنة بالشهر الذي سبقه، وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن بنك كوريا. وجاءت الزيادة في أعقاب ارتفاع بنسبة 4.4% في يناير.

جاء الارتفاع في الوقت الذي أدت فيه الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية الأخرى، نقلاً عن وكالة "يونهاب" الكورية.

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وأظهرت البيانات أن معدل أسعار الاستيراد الشهرية لنفط دبي الخام، وهو المؤشر الرئيسي لكوريا الجنوبية، بقي عند 92.36 دولارا للبرميل في فبراير، بزيادة 10.7% عن يناير.

مقارنة بالعام السابق، ارتفعت أسعار الاستيراد أيضًا بنسبة 29.4% في فبراير، على الرغم من أن الارتفاع كان أقل قليلاً من النمو السنوي البالغ 30.5% المسجل في يناير.

وفي الوقت نفسه ، نمت أسعار الصادرات في البلاد بنسبة 2.1% على أساس شهري في فبراير، وهو الشهر الثاني على التوالي من الارتفاع بعد زيادة بنسبة 1.2% في يناير.

مقارنة بالعام السابق، قفزت أسعار الصادرات أيضًا بنسبة 20.3%.

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