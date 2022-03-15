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موافقة أوروبية على الإنهاء التدريجي للاعتماد على الغاز والنفط الروسيين

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علما الاتحاد الأوروبي وروسيا
علما الاتحاد الأوروبي وروسيا
روسيا و أوكرانيا

موافقة أوروبية على الإنهاء التدريجي للاعتماد على الغاز والنفط الروسيين

مسودة بيان القمة الأوروبية: الخطة ستنفذ في أسرع وقت

دبي - العربية.نت

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أظهرت مسودة بيان القمة الأوروبية، موافقة دول الاتحاد الأوروبي على الإنهاء التدريجي للاعتماد على الغاز والنفط الروسيين.

وذكرت مسودة بيان القمة التي ستعقد في 24 و25 مارس، أن خطة إنهاء الاعتماد على النفط والغاز والفحم من روسيا ستنفذ في أسرع وقت، وأن خطة ملء مخزونات الغاز يجب أن تبدأ على الفور استعدادا للشتاء القادم، بحسب ما نقلته "رويترز".

وكانت وكالة الطاقة الدولية قالت إن أوروبا يمكنها أن تقلل استيراد الغاز الروسي بأكثر من الثلث خلال عام، وأعلنت الوكالة خطة من عشر نقاط لتقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي.

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وقال فاتح بيرول الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: "لم يعد أحد لديه أي أوهام. استغلال روسيا لمواردها من الغاز الطبيعي كسلاح اقتصادي وسياسي يظهر حاجة أوروبا الملحة للتحرك بسرعة لتكون مستعدة لمواجهة غموض كبير يكتنف إمدادات الغاز الروسية للشتاء القادم".

استورد الاتحاد الأوروبي 155 مليار متر مكعب من الغاز الروسي العام الماضي، شكلت حصة الأنابيب منها أكثر من 90%، وشكل الغاز الروسي 45% من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز، ونحو 40% من استهلاكه.

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