"معلومات الطاقة": أسعار النفط قد تكون أعلى من 100 دولار خلال الأشهر المقبلة

توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أن تكون أسعار النفط الخام أعلى من 100 دولار للبرميل خلال الأشهر المقبلة، على أن يبلغ متوسط سعر خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 113 دولارا للبرميل في مارس، و112 دولارا للربع الثاني من العام 2022، وذلك وفقا لوكالة "رويترز".

كما توقعت إدارة معلومات، أن يبلغ متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون في مارس، و4.12 دولارات في مايو.

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وكانت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أعلنت آخر فراير الماضي، أن الطلب على النفط في الولايات المتحدة ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ ما قبل بداية جائحة فيروس "كورونا"، مع اقتراب إمدادات المنتجات النفطية من 21 مليون برميل يوميا.

وقفز إجمالي الطلب 10% في ديسمبر/كانون الأول 2021 عن مستواه قبل عام إلى 20.8 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس/ آب 2019.