إيطاليا تعتزم بناء 6 مزارع رياح لإنتاج الطاقة بقدرة 418 ميغاوات

أعطت الحكومة الإيطالية الضوء الأخضر لبناء ست مزارع رياح بقدرة 418 ميغاوات، في المناطق الوسطى والجنوبية من إيطاليا.

يأتي ذلك وسط سعي دول أوروبا لتقليل وإنهاء اعتمادها تدريجيا على مصادر الطاقة الروسية بسبب الحرب الأوكرانية.

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وتكثف الحكومة الإيطالية جهودها لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي بحلول عام 2025، إلى جانب بقية دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وقد تم إطلاق أول مزرعة رياح بحرية في البحر الأبيض المتوسط في المياه الضحلة قبالة إيطاليا، ابتداءً من ميناء Taranto.

وتعد إيطاليا واحدة من أكبر مستهلكي الغاز في أوروبا، إذ تستورد 95% من الغاز الذي تستخدمه، 45% منه يأتي من روسيا.

وقال وزير الطاقة الإيطالي، روبرتو سينغولاني، الأسبوع الماضي، إن بلاده تستهدف الاستغناء عن الغاز الروسي في غضون 24-30 شهراً.

منذ أن غزت روسيا أوكرانيا، كثفت إيطاليا جهودها من أجل تأمين مصادر بديلة للغاز مع قطر الغنية بالغاز الطبيعي المسال.