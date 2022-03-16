.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

إيطاليا تعتزم بناء 6 مزارع رياح لإنتاج الطاقة بقدرة 418 ميغاوات

  • الخط
نفط وغاز

إيطاليا تعتزم بناء 6 مزارع رياح لإنتاج الطاقة بقدرة 418 ميغاوات

45% من واردات الغاز إلى إيطاليا تأتي من روسيا

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعطت الحكومة الإيطالية الضوء الأخضر لبناء ست مزارع رياح بقدرة 418 ميغاوات، في المناطق الوسطى والجنوبية من إيطاليا.

يأتي ذلك وسط سعي دول أوروبا لتقليل وإنهاء اعتمادها تدريجيا على مصادر الطاقة الروسية بسبب الحرب الأوكرانية.

وتكثف الحكومة الإيطالية جهودها لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي بحلول عام 2025، إلى جانب بقية دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

إيطاليا تعتزم الاستغناء عن الغاز الروسي خلال سنتين طاقة روسيا و أوكرانيا إيطاليا تعتزم الاستغناء عن الغاز الروسي خلال سنتين

وقد تم إطلاق أول مزرعة رياح بحرية في البحر الأبيض المتوسط في المياه الضحلة قبالة إيطاليا، ابتداءً من ميناء Taranto.

وتعد إيطاليا واحدة من أكبر مستهلكي الغاز في أوروبا، إذ تستورد 95% من الغاز الذي تستخدمه، 45% منه يأتي من روسيا.

وقال وزير الطاقة الإيطالي، روبرتو سينغولاني، الأسبوع الماضي، إن بلاده تستهدف الاستغناء عن الغاز الروسي في غضون 24-30 شهراً.

منذ أن غزت روسيا أوكرانيا، كثفت إيطاليا جهودها من أجل تأمين مصادر بديلة للغاز مع قطر الغنية بالغاز الطبيعي المسال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
اقتراح أوروبي قد يفسد أجواء المفاوضات الروسية الأوكرانية اقتراح أوروبي قد يفسد أجواء المفاوضات الروسية الأوكرانية
اكتشف المزيد