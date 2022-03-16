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رويترز: الإمارات ما زالت ملتزمة باتفاق "أوبك+"

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رويترز: الإمارات ما زالت ملتزمة باتفاق "أوبك+"

زيارة مزمعة سيقوم بها رئيس الوزراء البريطاني للإمارات والسعودية

دبي، لندن - رويترز

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قال مصدر مطلع لوكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، إن الإمارات ما زالت ملتزمة باتفاق أوبك+.

أدلى المصدر بهذا التصريح قبيل زيارة مزمعة في وقت لاحق من اليوم، سيقوم بها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للإمارات والسعودية، في إطار جهود لتأمين المزيد من تدفقات النفط وزيادة الضغوط على روسيا التي شنت حرباً ضد أوكرانيا.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، قالت أمس الثلاثاء، إن الطلب على النفط في 2022 يواجه تحديات من الهجوم الروسي على أوكرانيا وارتفاع التضخم وسط صعود أسعار الخام، مما يزيد احتمال خفض توقعاتها لطلب قوي هذا العام.

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