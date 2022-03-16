الغرب يبحث عن بديل لروسيا.. محاولة لإحياء مشروع للغاز بين فرنسا وإسبانيا

أبدت فرنسا رغبتها في استئناف المحادثات مع إسبانيا حول بناء خط أنابيب غاز يربط البلدين المعروف بـ Midcat.

وكانت مدريد قد أعربت عن استعدادها لتكون موردا بديلا يزوّد أوروبا بالغاز الذي تستورده من ليبيا وخط أنابيب الغاز المتصل بالجزائر الذي يوفر 30% من قدرات إعادة تحويل الغاز في أوروبا.

مادة اعلانية

أظهرت مسودة بيان القمة الأوروبية، موافقة دول الاتحاد الأوروبي على الإنهاء التدريجي للاعتماد على الغاز والنفط الروسيين.

وذكرت مسودة بيان القمة التي ستعقد في 24 و25 مارس، أن خطة إنهاء الاعتماد على النفط والغاز والفحم من روسيا ستنفذ في أسرع وقت، وأن خطة ملء مخزونات الغاز يجب أن تبدأ على الفور استعدادا للشتاء القادم، بحسب ما نقلته "رويترز".

وكانت وكالة الطاقة الدولية قالت إن أوروبا يمكنها أن تقلل استيراد الغاز الروسي بأكثر من الثلث خلال عام، وأعلنت الوكالة خطة من عشر نقاط لتقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي.

استورد الاتحاد الأوروبي 155 مليار متر مكعب من الغاز الروسي العام الماضي، شكلت حصة الأنابيب منها أكثر من 90%، وشكل الغاز الروسي 45% من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز، ونحو 40% من استهلاكه.