نفط وغاز
مصدر: إيران ترفع سعر النفط المتجه لآسيا في أبريل
بزيادة 2.05 دولار عن الشهر السابق
قال مصدر مطلع بالقطاع اليوم الأربعاء، إن إيران حددت سعر البيع الرسمي لخامها الإيراني الخفيف للمشترين الآسيويين عند علاوة 4.70 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي لشهر أبريل نيسان، بزيادة 2.05 دولار عن الشهر السابق.
وشهدت أسعار النفط اليوم الأربعاء، ارتفاعا طفيفا بعد تراجعات حادة في أول جلستين خلال الأسبوع الجاري مع انحسار المخاوف من انقطاع في الإمدادات، بينما أثارت زيادة حادة في الإصابات بكوفيد-19 في الصين بواعث قلق بشأن الطلب.
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