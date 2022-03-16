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هدوء أسعار النفط.. ارتفاع طفيف بعد هبوط حاد منذ بداية الأسبوع

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منصة نفط بحرية
منصة نفط بحرية
أسعار النفط

هدوء أسعار النفط.. ارتفاع طفيف بعد هبوط حاد منذ بداية الأسبوع

برنت يتماسك فوق 100 دولار للبرميل

دبي - العربية.نت

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شهدت أسعار النفط اليوم الأربعاء ارتفاعا طفيفا بعد تراجعات حادة في أول جلستين خلال الأسبوع الجاري مع انحسار المخاوف من انقطاع في الإمدادات بينما أثارت زيادة حادة في الإصابات بكوفيد-19 في الصين بواعث قلق بشأن الطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو بنسبة 0.95% لتصل إلى 100.86 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي بنسبة 0.47% لتصل إلى 96.89 دولار للبرميل.

وهوت أسعار النفط أكثر من 6% أمس الثلاثاء إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع تقريبا، وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة تداول الإثنين منخفضة 5.77 دولار، أو 5.1%، لتسجل عند التسوية 106.90 دولار للبرميل. وتراجعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 6.32 دولار، أو 5.8%، لتبلغ عند التسوية 103.01 دولار للبرميل.

وكانت موجة مشتريات محمومة قد دفعت الخامين القياسيين للوصول إلى أعلى مستوياتها في 14 عاما بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. ومنذ ذلك الحين خسر برنت حوالي 40 دولارا بينما هبط الخام الأميركي أكثر من 30 دولارا.

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