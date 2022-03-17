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النرويج تخطط لتوسيع التنقيب عن النفط والغاز في القطب الشمالي

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منصة نفط في النرويج
نفط وغاز

النرويج تخطط لتوسيع التنقيب عن النفط والغاز في القطب الشمالي

مع سعىي الدول الغربية إلى تقليل الاعتماد على "الطاقة الروسية"

أوسلو - رويترز

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قالت الحكومة النرويجية إنها ستطرح تراخيص جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في محيطاتها اليوم
الخميس، بما يشمل مناطق غير مستكشفة في القطب الشمالي، وذلك في إطار خطة لتوسيع إنتاج البلاد لعقود مقبلة.

وقال وزير الطاقة والبترول، تيرجي أسلاند، في بيان، إن "الوصول إلى مساحات استكشاف جديدة وجذابة، هو إحدى ركائز سياسة الحكومة لمواصلة تطوير صناعة النفط".

وأضاف أن "الاكتشافات الجديدة ضرورية لتأمين الوظائف وزيادة القيمة والإنتاج".

ويأتي الإعلان النرويجي في وقت تسعى فيه الدول الغربية الراغبة في تقليل اعتمادها في الطاقة على موسكو إلى تطوير مصادر بديلة للنفط والغاز الروسيين.

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