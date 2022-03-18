واردات الهند من النفط الخام ترتفع في فبراير مع زيادة استهلاك المصافي

ارتفعت واردات النفط الخام الهندية في فبراير/شباط إلى 4.86 مليون برميل يوميا، أعلى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول 2020، مع زيادة استهلاك المصافي لتلبية الطلب المتنامي مع تحسن أرباح التكرير.

وأظهرت بيانات أن واردات الدولة، صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، زادت 5%، مقارنة مع يناير كانون الثاني، و24 %، عن مستواها المتدني في فبراير/شباط 2021 عندما تم إغلاق مصفاة في شمال الهند إغلاقا كاملا لأعمال صيانة.

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وعادة ما تشتري المصافي الهندية الخام قبل شهرين من التكرير. وتكثف المصافي من عمليات التشغيل للاستفادة من ارتفاع هوامش التكرير في مسعى لتعويض بعض الخسائر الناجمة عن بيع الوقود في السوق المحلية.

وأرجأت بعض المصافي أيضا أعمال صيانة لوحدات من أجل الاستفادة من التصدير، وكذلك لتلبية الطلب المحلي المتنامي على الوقود.

والهند ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، وتعتمد على الشرق الأوسط في الحصول على أكثر من 80 %، من احتياجاتها من الخام.



واحتفظ العراق بموقعه كأكبر مورّد للنفط إلى الهند تليه السعودية ثم الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة.