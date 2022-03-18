ولي العهد السعودي لرئيس وزراء اليابان: نؤكد أهمية المحافظة على اتفاق أوبك+

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودس، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني.

وجرى خلال الاتصال استعراض آفاق التعاون بين البلدين والفرص الواعدة لتطويره في إطار الرؤية السعودية اليابانية 2030.

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كما جرى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بما فيها تطورات الأوضاع في أوكرانيا، حيث أكد ولي العهد على موقف المملكة الداعم لكافة الجهود الهادفة لتسوية الخلافات بالوسائل السلمية ومن خلال الحوار لإنهاء الصراع، ودعمها لكافة الجهود لوقف العمليات العسكرية بما يسهم في إعادة الأمن والاستقرار.

كما جدد ولي العهد، حرص المملكة على المحافظة على توازن أسواق البترول واستقرارها، منوهاً بدور اتفاق أوبك بلس في ذلك وأهمية المحافظة عليه.

وتثير العقوبات التي تفرضها الدول الغربية على روسيا، مخاوف من تأثر قطاع الطاقة وارتفاع الأسعار.

وتشكّل الإمدادات الروسية حوالي 40%، من حاجة الغاز الأوروبية، فيما يتجه نحو 2.3 مليون برميل من الخام الروسي غرباً كل يوم عبر شبكة من خطوط الأنابيب.

وتقود السعودية إلى جانب روسيا تحالف "أوبك بلس" الذي يضم 13 عضواً في منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) وعشرة من خارج المنظمة. وقد قاومت هذه الدول ضغوطاً أمريكية لزيادة الإنتاج بهدف خفض الأسعار.

وفي بداية فبراير/شباط الماضي، أعلنت دول التحالف عن زيادة طفيفة في الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يومياً بدءا من مارس/آذار الجاري، وهي نفس الكمية كما في الأشهر السابقة.