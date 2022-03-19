أسعار النفط تهبط 4% في أسبوع وسط عمليات جني أرباح
أسبوع تداول متقلب وسط صعوبة في إيجاد بديل للنفط الروسي
أغلقت أسعار النفط على ارتفاع، في تعاملات جلسة الجمعة، لكنها سجلت الخسارة الأسبوعية الثانية لها على التوالي بعد أسبوع تداول متقلب وسط صعوبة في إيجاد بديل للنفط الروسي في سوق تعاني شحا.
وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت على زيادة 1.29 دولار بما يعادل 1.2% إلى 107.93 دولار للبرميل بعد يوم من صعودها نحو 9% في أكبر مكسب يومي بالنسبة المئوية منذ منتصف 2020.
وأغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي على ارتفاع 1.72 دولار أو 1.7% عند 104.70 دولار للبرميل، وهو ما يضاف إلى قفزة بلغت 8% في الجلسة السابقة.
وأنهى كلا العقدين القياسيين الأسبوع على انخفاض بنحو 4% بعد أن تحركت الأسعار في التعاملات داخل نطاق 16 دولارا، وفق رويترز.
فقد وصلت الأسعار منذ ما يقرب من أسبوعين إلى أعلى مستوياتها في 14 عاما، مما شجع على موجات بيع لجني الأرباح منذ ذلك الحين.
وبعد يوم رابع من المحادثات مع أوكرانيا، قالت روسيا إنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق. وظهرت بعض بوادر التقدم في وقت سابق من الأسبوع.
وقال رئيس ريتربوش آند أسوسيتس في جالينا بولاية إلينوي الأميركية جيم ريتربوش: "تتلاشى التوقعات السابقة بشأن وقف إطلاق نار أو اتفاق أوكراني روسي مع تواصل الهجوم العسكري الروسي على مدن رئيسية، مما يشي بمزيد من العقوبات المالية ضد روسيا".
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