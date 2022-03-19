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غازبروم الروسية: نواصل تصدير نفس كميات الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا

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غازبروم
نفط وغاز

غازبروم الروسية: نواصل تصدير نفس كميات الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا

تورد روسيا نحو 40% من الغاز الذي تستهلكه أوروبا

دبي - العربية.نت

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قالت شركة غازبروم الروسية، اليوم السبت، إنها تواصل تصدير الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا تماشيا مع طلبات المستهلكين الأوروبيين.

وأضافت أن الطلبات بلغت 106.6 مليون متر مكعب في 19 مارس/آذار.

وكانت غازبروم قد أكدت مواصلة توريد شحنات الغاز عبر أوكرانيا بنفس القدر البالغ 109.5 مليون متر مكعب يوميا.

وتورد روسيا نحو 40% من الغاز الذي تستهلكه أوروبا.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، إن أوروبا يمكن أن تخفض وارداتها من الغاز الروسي بأكثر من النصف في غضون عام، لكن القيام بذلك سيتطلب مجموعة من الإجراءات السريعة، من تبديل غلايات الغاز بمضخات حرارية إلى زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال.

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