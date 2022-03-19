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كبديل لإمدادات الطاقة الروسية.. ألمانيا تسعى لإبرام اتفاقات مع دولتين عربيتين

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نورد ستريم 2 (فرانس برس)
خط الغاز الروسي -نورد ستريم 2
نفط وغاز

كبديل لإمدادات الطاقة الروسية.. ألمانيا تسعى لإبرام اتفاقات مع دولتين عربيتين

وزير الاقتصاد الألماني سيزور قطر والإمارات لاستكشاف إمدادات بديلة

برلين - رويترز

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قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، اليوم السبت، إنه سيزور قطر والإمارات لاستكشاف إمكان الحصول على إمدادات غاز طبيعي مسال وإبرام صفقة تتعلق بالهيدروجين، وذلك من أجل تقليص اعتماد بلاده على واردات الطاقة من روسيا.

وروسيا أكبر مورد للغاز إلى ألمانيا، وفقا لبيانات على موقع وزارة الاقتصاد على الإنترنت.

ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا، أطلق هابيك العديد من المبادرات لتقليص اعتماد ألمانيا على روسيا في مجال الطاقة بما يشمل الطلبيات الكبيرة من الغاز الطبيعي المسال غير الروسي، وخططا لإنشاء محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وعدم التسرع في التخلي عن استخدام الفحم.

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وقال هابيك قبل جولته "الهدف هو إقامة شراكة في مجال الهيدروجين على المدى المتوسط ووضعها في إطار سياسي".

وسيرافق الوزير الألماني نحو 20 ممثلا لشركات ألمانية، كثير منها من قطاع الطاقة.

ويرغب الوزير الألماني أيضا في مناقشة إمدادات الغاز الطبيعي المسال "على المدى القصير" و"إعطاء الشركات التي تضمن توفير إمدادات الغاز في ألمانيا الإطار السياسي لتصبح مستقلة عن الغاز الروسي وهي موضوعات تأتي على رأس جدول الأعمال السياسي رغم طابعها الاقتصادي".

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