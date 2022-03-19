.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

شركات نفط أميركية تعلق عملياتها في روسيا بسبب الحرب

  • الخط
شلمبرجير
شلمبرجير
نفط وغاز

شركات نفط أميركية تعلق عملياتها في روسيا بسبب الحرب

هاليبرتون علقت على الفور أنشطتها في المستقبل وستنهي عملياتها في روسيا

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركتا خدمات حقول النفط الأميركيتان هاليبرتون وشلمبرجير، يوم الجمعة، تعليق أو وقف عملياتهما بروسيا ردا على العقوبات الأميركية بسبب غزو موسكو لأوكرانيا.

وجاء هذا الإعلان في أعقاب قيام شركات الطاقة وتجارة التجزئة والسلع الاستهلاكية بعمليات خروج واسعة النطاق وبعد سلسلة من حظر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة توفير تكنولوجيا النفط لروسيا أو استيراد منتجات الطاقة الخاصة بها.

وقالت شركة هاليبرتون إنها علقت على الفور أنشطتها في المستقبل وستنهي عملياتها في روسيا بعد أن أنهت في وقت سابق شحن الأجزاء والمنتجات الخاضعة للعقوبات إلى روسيا، وفق ما نقلته رويترز.

لماذا تواصل الهند شراء النفط الروسي رغم العقوبات؟ طاقة نفط وغاز لماذا تواصل الهند شراء النفط الروسي رغم العقوبات؟

وفي نفس السياق، أعلنت شركة شلمبرجير في بيان مساء الجمعة، أنها أوقفت إرسال الاستثمارات والتكنولوجيا الجديدة إلى روسيا على الرغم من استمرار نشاطها الحالي امتثالا للقوانين والعقوبات الدولية.

وامتنعت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة عن التعليق على عملياتها في روسيا.

وأوقفت شركات الطاقة بي.بي وشل وإكوينور وإكسون موبيل نشاطها أو أعلنت خططا للخروج من عملياتها في روسيا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
منظمات دولية تحذر: الحرب في أوكرانيا تحد من إمدادات النفط والقمح وتنذر بأزمة غذاء منظمات دولية تحذر: الحرب في أوكرانيا تحد من إمدادات النفط والقمح وتنذر بأزمة غذاء
اكتشف المزيد