ألمانيا وقطر تبرمان شراكة طويلة الأمد في مجال الطاقة

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، إن ألمانيا وقطر توصلتا إلى شراكة طويلة الأمد في مجال الطاقة، بحسب ما أفادت به هيئة البث العامة الألمانية (إيه.آر.دي) اليوم الأحد.

وتسعى ألمانيا إلى أن تصبح أقل اعتمادا على مصادر الطاقة الروسية.

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وفقا لتقرير وكالة "إس أند بي غلوبال" الصادر يوم الخميس، يمكن لشركة قطر للطاقة في المدى القصير تحويل جزء صغير من إنتاجها للغاز الطبيعي المسال للمساعدة في سد بعض النقص في حال تراجعت واردات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشكل كبير، أو لدعم جهود دول الاتحاد الأوروبي لتنويع مصادر الغاز لديهم.

وقالت الوكالة في التقرير الذي اطلعت عليه "العربية.نت"، إن معظم عقود الغاز التي ترتبط بها الشركة هي عقود طويلة الأجل، وتنتهي بعد أربع سنوات أو أكثر، مع شحنات قابلة للتحويل تمثل ما بين 10% و15% من إجمالي حجم صادرات الغاز الطبيعي المسال في أحسن الأحوال.