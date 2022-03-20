.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الجزائر تعلن عن اكتشاف نفطي هام مع "إيني" الإيطالية

  • الخط
شركة النفط والغاز الوطنية الجزائرية سوناطراك
شركة النفط والغاز الوطنية الجزائرية سوناطراك
اقتصاد الجزائر

الجزائر تعلن عن اكتشاف نفطي هام مع "إيني" الإيطالية

تقديرات بوجود نحو 140 مليون برميل من الخام في المخزون الذي اكتُشف شرق البلاد

رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة الطاقة الجزائرية الحكومية سوناطراك في بيان اليوم الأحد، عن اكتشاف نفطي هام بالشراكة مع شركة الطاقة الإيطالية "إيني".

وأضافت سوناطراك أن التقديرات تفيد بوجود نحو 140 مليون برميل من الخام في المخزون الذي اكتُشف في حوض بركين في الشرق.

وكانت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية نقلت أوائل العام الجاري عن زرداني رشيد، نائب الرئيس المكلف بالاستراتيجية والتخطيط في شركة النفط والغاز الوطنية الجزائرية سوناطراك، قوله إن الشركة تعتزم تدشين أول عملية حفر بحري للتنقيب عن النفط في 2023.

ألمانيا وقطر تبرمان شراكة طويلة الأمد في مجال الطاقة طاقة طاقة ألمانيا وقطر تبرمان شراكة طويلة الأمد في مجال الطاقة

من جهته، قال توفيق حكار الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك، للتلفزيون الجزائري مؤخراً، إن الجزائر ستستثمر 39 مليار دولار في قطاع الطاقة بين عامي 2022 و2026، للحفاظ على إنتاجها من الهيدروكربونات.

وأضاف حكار أنه من بين 39 مليار دولار، سيتم استثمار 6 مليارات دولار في 2022.

وتأتي 95% من إيرادات الجزائر الخارجية من مبيعات النفط والغاز.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
جوازات سفر مزورة.. ضغط من نوع آخر على اللاجئين الأوكرانيين جوازات سفر مزورة.. ضغط من نوع آخر على اللاجئين الأوكرانيين
اكتشف المزيد