الرئيس التنفيذي لأرامكو: السوق تعاني شحا كبيرة من حيث كميات النفط المتاحة

قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، المهندس أمين الناصر، اليوم الأحد، إننا نلتزم بالكامل بكافة العقوبات على روسيا.

وأضاف أن أرامكو السعودية ليس لدينا أي عمليات تجارية في روسيا فقط مركز للبحث والتطوير، موضحاً أن الأزمة الأوكرانية فاقمت الوضع، إلا أن إمدادات الشركة لم تتأثر بالهجمات.

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وأوضح أن الإمدادات الروسية مهمة وسنقوم بدورنا بناء على التوجيهات التي لدينا، نقلاً عن رويترز.

وأشار إلى أن أرامكو تقوم بدورها ولكن هذا ليس كافيا، وينبغي على الأطراف الأخرى أيضا تنفيذ استثماراتهم.

وتابع: "نحتاج إلى كل مصادر الطاقة".

وقال الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية إن السوق تعاني شحا كبيرة من حيث كميات النفط المتاحة، وهناك نقص في الاستثمارات وخطط الانتقال في مجال الطاقة غير واقعية بالمرة.

وأضاف أن فائض الطاقة الإنتاجية حوالي مليوني برميل، وهو محدود وينخفض كل شهر.

وقال الناصر إننا نشهد طلبا قويا وخاصة في آسيا، ونتوقع طلبا قويا على النفط وتقلص فائض الطاقة، وسنضخ الإنتاج وفقا لتوجيهات وزارة الطاقة.

وأضاف الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية، أننا نعتزم تطوير قدرات كبيرة في مجال الهيدروجين، ونواصل استكشاف الفرص المتاحة لإطلاق العنان لمزيد من القيمة.

وأكد الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية، اعتزام الحفاظ على توزيعات مستدامة للأرباح.

وتوقع الناصر أن يصل الطلب على النفط إلى مستوى ما قبل جائحة كورونا بنهاية 2022، مشيراً إلى أن العام 2021 شهد ارتفاع أسعار النفط الخام.

وقال الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية إنه إذا عادت حركة الطيران إلى مستوى ما قبل الجائحة فستكون هناك حاجة إلى مليوني برميل إضافية.