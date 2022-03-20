الرئيس التنفيذي لأرامكو: النظرة الحالية لسوق النفط تبدو متقلبة

قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر، إن النظرة الحالية لسوق النفط تبدو متقلبة، غير أن خططنا الاستثمارية تهدف إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على المدى الطويل للحصول على طاقة موثوقة ومستدامة وبأسعار معقولة.

وأضاف في معرض تعليقه على نتائج الشركة في العام 2021، أن ذلك يشمل زيادة الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة من النفط الخام لدينا، وتنفيذ برنامجنا لتوسيع إنتاج الغاز، والتوسع في أنشطة تحويل السوائل إلى كيميائيات.

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وتابع: "ندرك في أرامكو السعودية أن الاستدامة البيئية وأمن الطاقة أمور بالغة الأهمية، ونواصل استثماراتنا في احتجاز وتخزين الكربون، ومصادر الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، التي تدعم التحول في قطاع الطاقة على مستوى العالم، وتُسهم في تحقيق طموحنا للوصول إلى الحياد الصفري في الانبعاثات الكربونية".

وأوضح أن العام 2021 كان متميزًا للغاية بالنسبة لأرامكو السعودية من حيث النتائج المالية والتشغيلية والمبادرات والإنجازات والاستثمار في المستقبل رغم التحديات والظروف الصعبة التي عاشها العالم بسبب جائحة (كوفيد-19).

وأشار إلى أن نتائج أرامكو القوية تبرهن على تركيزها الثابت على استراتيجية النمو طويلة الأجل، والتي تستهدف تعزيز القيمة لمساهميها، وفي الوقت نفسه تؤكد على انضباطها المالي ومرونتنا في التعامل مع ظروف السوق المتغيرة.

ارتفع صافي دخل أرامكو السعودية بنسبة 124% ليصل إلى 412.4 مليار ريال (110 مليارات دولار) في عام 2021، في مقابل 183.8 مليار ريال (49.0 مليار دولار) في عام 2020. وتعكس هذه الزيادة في صافي الدخل الارتفاع في أسعار النفط الخام، وهوامش الربح القوية في أعمال التكرير والكيميائيات، وتوحيد النتائج المالية لسابك لعامٍ كامل في القوائم المالية للشركة.