نفط وغاز
بلغاريا: لن نجدد صفقة شراء الغاز الطبيعي من "غازبروم"
أكدت أنها تبحث عن إمدادات بديلة
قالت بلغاريا إنها لن تجدد صفقة شراء الغاز الطبيعي من عملاق الطاقة الروسي "غازبروم" في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا.
وأضافت أنها ستبحث عن إمدادات بديلة مثل استيراد الغاز الطبيعي المسال من محطات في تركيا واليونان المجاورتين، مع زيادة كمية الغاز التي يمكن استقبالها من أذربيجان.
مادة اعلانية
وتلبي بلغاريا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي معظم احتياجاتها من الغاز من روسيا بموجب اتفاق مدته 10 سنوات مع شركة "غازبروم" ينتهي بنهاية العام الحالي.
اقرأ أيضاً
-
ألمانيا تستعد لاحتمال نقص إمدادات الغاز في الشتاء المقبلبسبب اعتمادها الكبير على الغاز الروسي طاقة
-
الراجحي كابيتال للعربية: هذه التحديات تجعل "أرامكو" تفكر بتعزيز الإنتاجتوقعت زيادة مبيعات "الشركة" بحدود 40% قصص اقتصادية
-
وزير المالية الفرنسي: نأمل الخروج من صدمة أسعار الطاقة خلال الأشهر القادمةلومير: "لا أعتقد أننا دخلنا في دوامة تضخمية" اقتصاد
مادة إعلانية