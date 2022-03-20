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بلغاريا: لن نجدد صفقة شراء الغاز الطبيعي من "غازبروم"

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نفط وغاز

بلغاريا: لن نجدد صفقة شراء الغاز الطبيعي من "غازبروم"

أكدت أنها تبحث عن إمدادات بديلة

دبي - العربية.نت

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قالت بلغاريا إنها لن تجدد صفقة شراء الغاز الطبيعي من عملاق الطاقة الروسي "غازبروم" في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأضافت أنها ستبحث عن إمدادات بديلة مثل استيراد الغاز الطبيعي المسال من محطات في تركيا واليونان المجاورتين، مع زيادة كمية الغاز التي يمكن استقبالها من أذربيجان.

وتلبي بلغاريا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي معظم احتياجاتها من الغاز من روسيا بموجب اتفاق مدته 10 سنوات مع شركة "غازبروم" ينتهي بنهاية العام الحالي.

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