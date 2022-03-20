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OMV النمساوية في مأزق بسبب عقود نفط روسية تمتد إلى 2040

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روسيا و أوكرانيا

OMV النمساوية في مأزق بسبب عقود نفط روسية تمتد إلى 2040

تحصل النمسا على 80% من احتياجاتها من الغاز من روسيا

دبي - العربية.نت

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تسعى شركة أو إم في OMV النمساوية للنفط والغاز والبتروكيماويات إلى تنويع مصادر الطاقة بينما تنتظر توضيحا قانونيا حول كيفية التعامل مع عقود التسليم مع شركة غازبروم الروسية التي تستمر حتى عام 2040.

يأتي ذلك بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء عقوبات جديدة على روسيا تضمنت حظر الاستثمارات في قطاع الطاقة الروسي، لكن لا يزال بإمكان أعضاء الاتحاد الأوروبي شراء النفط والغاز من كبار المنتجين الروس.

وتحصل النمسا على 80% من احتياجاتها من الغاز من روسيا. وكانت شركة OMV قد صرحت سابقاً بأنها لا تعتزم تكرير النفط الخام الروسي في "المستقبل القريب".

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