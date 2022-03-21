الشركات الألمانية توقع مذكرات تفاهم في الإمارات حول أبحاث الهيدروجين

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك اليوم الاثنين، خلال زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، إن الشركات الألمانية ستوقع خمس مذكرات تفاهم في الدولة الخليجية تتعلق بأبحاث الهيدروجين وتطويره.

وكان وزير الاقتصاد الألماني، قال إن ألمانيا وقطر توصلتا إلى شراكة طويلة الأمد في مجال الطاقة، بحسب ما أفادت به هيئة البث العامة الألمانية (إيه.آر.دي) أمس الأحد.

مادة اعلانية

وأكدت قطر خلال زيارة وزير الاقتصاد الألماني أنها وافقت على العمل لإمداد ألمانيا بالغاز الطبيعي المسال، في وقت تعمل الأخيرة على تسريع العمل في محطتي استيراد للغاز فيها.

يأتي ذلك ضمن حركة دبلوماسية نشطة بين دول غربية وآسيوية مع دول الخليج، لتأمين إمدادات طاقة إضافية، في ظل التخلي عن الإمدادات الروسية.