.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الشركات الألمانية توقع مذكرات تفاهم في الإمارات حول أبحاث الهيدروجين

  • الخط
وقود الهيدروجين
وقود الهيدروجين
طاقة

الشركات الألمانية توقع مذكرات تفاهم في الإمارات حول أبحاث الهيدروجين

حركة دبلوماسية نشطة بين دول غربية وآسيوية مع دول الخليج

رويترز، العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك اليوم الاثنين، خلال زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، إن الشركات الألمانية ستوقع خمس مذكرات تفاهم في الدولة الخليجية تتعلق بأبحاث الهيدروجين وتطويره.

وكان وزير الاقتصاد الألماني، قال إن ألمانيا وقطر توصلتا إلى شراكة طويلة الأمد في مجال الطاقة، بحسب ما أفادت به هيئة البث العامة الألمانية (إيه.آر.دي) أمس الأحد.

وأكدت قطر خلال زيارة وزير الاقتصاد الألماني أنها وافقت على العمل لإمداد ألمانيا بالغاز الطبيعي المسال، في وقت تعمل الأخيرة على تسريع العمل في محطتي استيراد للغاز فيها.

يأتي ذلك ضمن حركة دبلوماسية نشطة بين دول غربية وآسيوية مع دول الخليج، لتأمين إمدادات طاقة إضافية، في ظل التخلي عن الإمدادات الروسية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لماذا تخلت الدول الإسكندنافية عن حذرها في مواجهة روسيا؟ لماذا تخلت الدول الإسكندنافية عن حذرها في مواجهة روسيا؟
اكتشف المزيد