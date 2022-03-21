.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

النفط يرتفع بأكثر من 3% وسط تصاعد الصراع الأوكراني

  • الخط
منصة نفط بحرية
منصة نفط بحرية
أسعار النفط

النفط يرتفع بأكثر من 3% وسط تصاعد الصراع الأوكراني

خام برنت جاوز 110 دولارات للبرميل

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3% اليوم الاثنين مع صمود القوات الأوكرانية في مواجهة الهجمات الروسية العنيفة في الوقت الذي قال فيه منتجون رئيسيون للنفط، إنهم يواجهون صعوبة في إنتاج حصصهم المقررة بموجب اتفاقية خاصة بالإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.09% إلى 111.27 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.2% إلى 106.39دولار.

وارتفعت الأسعار بعد أن قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، إنه لا توجد فرصة لاستسلام القوات في مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة بشرق البلاد.

لماذا تواصل الهند شراء النفط الروسي رغم العقوبات؟ طاقة نفط وغاز لماذا تواصل الهند شراء النفط الروسي رغم العقوبات؟

وعاد التركيز على ما إذا كان سيكون بوسع السوق تعويض الإنتاج الروسي من النفط والذي تضرر من العقوبات مع عدم وجود أي علامة تذكر على تراجع الصراع.

وقال محللو (إيه.إن.زد) في مذكرة "لا تزال السوق قلقة بشأن اضطرابات الإمدادات حيث تشير البيانات إلى أنها تؤثر بالفعل".

وأظهر أحدث تقرير صادر عن مجموعة أوبك+ أن إنتاج بعض الدول ما زال لم يصل إلى المستوى المتفق عليه من حصصهم الإنتاجية.

وقالت ثلاثة مصادر لرويترز إن أوبك+ لم تحقق المستوى المستهدف من إنتاجها بأكثر من مليون برميل يوميا في فبراير/ شباط وذلك بموجب اتفاقها لزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا كل شهر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية ترصد الجانب الإنساني في "لفيف" الأوكرانية العربية ترصد الجانب الإنساني في "لفيف" الأوكرانية
اكتشف المزيد