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بايدن يبحث أزمة الطاقة مع مسؤولين في قطاع النفط الأميركي

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جو بايدن (رويترز)
جو بايدن (رويترز)
نفط وغاز

بايدن يبحث أزمة الطاقة مع مسؤولين في قطاع النفط الأميركي

إلى جانب إحاطة حول قطاعات الغذاء والتصنيع والطاقة النظيفة والخدمات المصرفية

دبي - العربية.نت

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قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن، سيجتمع اليوم الاثنين، مع مسؤولين في قطاع إنتاج النفط الأميركي لبحث أزمة الطاقة.

سيعقد البيت الأبيض إحاطة بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية اليوم، مع مسؤولين تنفيذيين من مجموعة من الصناعات والشركات بما في ذلك النفط والغذاء والتصنيع والطاقة النظيفة والخدمات المصرفية، بحسب ما نقلته "رويترز" عن مسؤول بالبيت الأبيض.

تشمل الشركات المُمثلة، بحسب المسؤول الأميركي، PATTERN ENERGY وEXXONMOBIL وCONOCOPHILLIPS وVISA وJP MORGAN وBANK OF AMERICA وCARGILL وLAND O'LAKES وUS STEEL.

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، قال اليوم الاثنين، إن فرض أوروبا حظراً على النفط الروسي سيرفع سعر برميل النفط إلى 300 دولار، في إشارة إلى تدارس الدول الأوروبية حالياً لمسألة الحظر.

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