أسعار الغاز في أوروبا تتراجع لأدنى مستوى منذ مطلع مارس

تراجعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من 3 أسابيع، وسط ثبات شحنات روسيا من الغاز وتوقع طقس أكثر دفئاً.

وانخفضت العقود الآجلة الهولندية المعيارية بنسبة 7.8٪ لتصل إلى 96.85 يورو لكل ميغاوات / ساعة، وهو أدنى مستوى منذ الأول من مارس، كما انخفضت العقود المعيارية البريطانية المكافئة بنسبة 8.5٪.

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ولا تزال التدفقات عبر خطوط الأنابيب التي تعبر أوكرانيا مستقرة، وقالت شركة غازبروم إن تدفقات الغاز تسير بصورة طبيعية، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

يأتي ذلك، فيما ارتفعت طلبات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر رابط نورد ستريم، لكنها لا تزال أقل من المستوى الذي كانت عليه في بداية الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع إجراء محادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا اليوم الاثنين، مع وجود بعض المؤشرات على إحراز تقدم بشأن وقف إطلاق النار واتفاقية سلام أوسع، على الرغم من استمرار الخلافات الكبيرة. ورفضت أوكرانيا مطلباً روسياً بأن تلقي قواتها أسلحتها وتغادر مدينة ماريوبول المحاصرة.

وسيناقش الرئيس الأميركي جو بايدن الردود المنسقة على الغزو الروسي مع قادة من فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة عبر الهاتف اليوم الاثنين.

كما من المتوقع أن تكون درجات الحرارة أعلى من المعتاد في معظم أنحاء أوروبا خلال الأسبوعين المقبلين، تليها موجة برد.

وتشير توقعات الطقس إلى أن الرياح ستكون هادئة لبقية الشهر، مما يقلل من إنتاج طاقة الرياح في معظم أنحاء القارة.