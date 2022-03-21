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رئيس "أرامكو" السعودية: هجمات الحوثيين يجب أن تمثل مصدر قلق عالمي

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رئيس أرامكو أمين الناصر مناسبة
رئيس أرامكو التنفيذي أمين الناصر
أرامكو

رئيس "أرامكو" السعودية: هجمات الحوثيين يجب أن تمثل مصدر قلق عالمي

قال إن المزيد من التصعيد بمرور الوقت ربما يكون له بعض التأثير على الإمداد

دبي - رويترز

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قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، اليوم الاثنين، إن الهجمات المتصاعدة التي يشنها الحوثيون اليمنيون المتحالفون مع إيران على المنشآت النفطية في المملكة يجب أن يكون مصدر قلق عالمي في وقت تشهد فيه سوق النفط شحا في المعروض.

وأضاف الناصر "الرسالة الواردة سلطت الضوء على أن هذه الأنواع من الهجمات، وهذا النوع من التصعيد في وقت تشهد فيه السوق شحا في المعروض، هو مصدر قلق حقيقي للعالم لأنه... في حالة حدوث المزيد من التصعيد بمرور الوقت، ربما يكون له بعض التأثير على الإمداد".

وكان الناصر يشير إلى بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، جاء فيه أن السعودية لن تتحمل مسؤولية أي نقص في الإمدادات نتيجة لهجمات الحوثيين.

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