أرامكو
رئيس "أرامكو" السعودية: هجمات الحوثيين يجب أن تمثل مصدر قلق عالمي
قال إن المزيد من التصعيد بمرور الوقت ربما يكون له بعض التأثير على الإمداد
قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، اليوم الاثنين، إن الهجمات المتصاعدة التي يشنها الحوثيون اليمنيون المتحالفون مع إيران على المنشآت النفطية في المملكة يجب أن يكون مصدر قلق عالمي في وقت تشهد فيه سوق النفط شحا في المعروض.
وأضاف الناصر "الرسالة الواردة سلطت الضوء على أن هذه الأنواع من الهجمات، وهذا النوع من التصعيد في وقت تشهد فيه السوق شحا في المعروض، هو مصدر قلق حقيقي للعالم لأنه... في حالة حدوث المزيد من التصعيد بمرور الوقت، ربما يكون له بعض التأثير على الإمداد".
مادة اعلانية
وكان الناصر يشير إلى بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، جاء فيه أن السعودية لن تتحمل مسؤولية أي نقص في الإمدادات نتيجة لهجمات الحوثيين.
اقرأ أيضاً
-
"تداول السعودية" تضيف أسهم 15 شركة جديدة إلى مؤشراتهاوتحدث الأسهم الحرة لجميع المصدرين المدرجين أسواق المال
-
السعودية للمقاولين: مشروعات بـ800 مليار ريال تشارك في منتدى "المشاريع المستقبلية"زكريا العبد القادر: منتدى المشاريع المستقبلية يستقطب أكثر من ألفي مقاول جرس الإغلاق
-
مصر تحدد الدولار الجمركي بقيمة 16 جنيهاً للسلع الأساسيةبنهاية الشهر المقبل اقتصاد
مادة إعلانية