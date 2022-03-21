روسيا و أوكرانيا
قطر توافق على إمداد ألمانيا بالغاز المسال
لتقليل اعتماد ألمانيا على الغاز الروسي
أكدت قطر خلال زيارة لوزير الاقتصاد الألماني أنها وافقت على العمل لإمداد ألمانيا بالغاز الطبيعي المسال، في وقت تعمل الأخيرة على تسريع العمل في محطتي استيراد للغاز فيها.
يأتي ذلك ضمن حركة دبلوماسية نشطة بين دول غربية وآسيوية مع دول الخليج لتأمين إمدادات طاقة إضافية، في ظل التخلي عن الإمدادات الروسية.
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ووافق الطرفان على زيادة التعاون في مجال الغاز المسال في مسعى لتقليل اعتماد ألمانيا على الغاز الروسي.
وتحصل ألمانيا على أكثر من نصف الغاز والفحم وحوالي ثلث نفطها، من روسيا، مع وجود صعوبات لإيجاد إمدادات بديلة على المدى القصير.
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