نفط وغاز
أسعار الغاز الأوروبي تعود إلى مستويات ما قبل الحرب الروسية الأوكرانية
مع استمرار تدفق الغاز الروسي واقتراب الطقس الأكثر دفئاً
استقرت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأوروبي عند أدنى مستوى لها منذ الأيام الأولى من الحرب الروسية الأوكرانية مع استمرار تدفق الغاز الروسي واقتراب الطقس الأكثر دفئا.
وأكدت أكبر شركة غاز مملوكة للدولة في أوكرانيا، أنها ستواصل شحن الغاز إلى أوروبا طالما أنها قادرة على ذلك من الناحية التقنية.
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وأظهرت بيانات "بلومبرغ"، أن مخزونات الغاز الأوروبية ممتلئة حاليا بنسبة 25% وتقف عند أدنى مستوى موسمي منذ عام 2018.
يشار إلى أن المخزونات عادة تكون عند مستويات متدنية في نهاية الشتاء وتعود للارتفاع في أبريل مع بداية الربيع.
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