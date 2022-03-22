اتفاق أوروبي مرتقب على خطة شراء مشترك للغاز والهيدروجين

يعتزم قادة دول الاتحاد الأوروبي خلال القمة المزمع عقدها هذا الأسبوع، الموافقة على شراء الغاز والغاز الطبيعي المسال والهيدروجين بشكل مشترك قبل فصل الشتاء المقبل، وفقًا لمسودة بيان القمة.

وتسبب غزو روسيا لأوكرانيا، أكبر مورد للغاز إلى أوروبا، في ارتفاع أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية، ووضع الاتحاد الأوروبي في مهمة صعبة لخفض استخدام الغاز الروسي هذا العام، وهي خطوة ستتطلب قفزة في الواردات من موردين آخرين مثل قطر والولايات المتحدة.

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قال زعماء الاتحاد الأوروبي وفق مسودة القمة التي ستعقد يومي 24 و25 مارس، والتي اطلعت عليها "رويترز": "من أجل الشتاء المقبل، ستعمل الدول الأعضاء والمفوضية بشكل عاجل على الشراء المشترك للغاز والغاز الطبيعي المسال والهيدروجين".

واقترحت المفوضية الأوروبية العام الماضي نظامًا لدول الاتحاد الأوروبي للاشتراك في شراء مخزونات الغاز الاستراتيجية، وهو ما دعا إليه بعض الأعضاء، بما في ذلك إسبانيا، كوسيلة لتوفير حماية ضد الاضطرابات المحتملة في الإمدادات.

وتزايدت المخاوف من حدوث صدمات في الإمدادات منذ أن أطلقت روسيا ما سمّته "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا. إذ تزود روسيا الاتحاد الأوروبي بـ 40٪ من الغاز الذي يحتاجه.

قالت بروكسل إنها ستساعد الدول على بدء شراء الغاز المشترك هذا العام، ومن المتوقع أن تقترح قواعد هذا الأسبوع تطالب الدول بملء مخزون الغاز بنسبة 90٪ قبل الشتاء كل عام. وتبلغ سعة التخزين في الاتحاد الأوروبي حاليًا 26٪.

وقالت مسودة البيان، إن الدول وافقت على تنسيق الإجراءات لملء التخزين والبدء في القيام بذلك "في أقرب وقت ممكن".

كما سينظر القادة في إجراءات جديدة لحماية المستهلكين من ارتفاع أسعار الطاقة، ومناقشة كيفية "تحسين" أداء أسواق الطاقة. وسيطلبون من المفوضية اتخاذ "المبادرات الضرورية" للقيام بذلك، بحسب مسودة البيان.

كانت أسعار الغاز الأوروبية قد ارتفعت في الأشهر التي سبقت الغزو، مما دفع الحكومات إلى إنفاق المليارات على الإعفاءات الضريبية والإعانات لحماية المواطنين من التكاليف.

مع ذلك، فقد ثبت أن العثور على استجابة مشتركة من الاتحاد الأوروبي أمر صعب. وتتحمل دول الاتحاد الأوروبي المسؤولية إلى حد كبير عن سياسات الطاقة الوطنية الخاصة بها، وتختلف حول ما إذا كانت هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات على مستوى الاتحاد الأوروبي لترويض الأسعار.

تعتبر إسبانيا وبلجيكا والبرتغال وإيطاليا واليونان، من بين أولئك الذين يطالبون بالتدخل في أسواق الطاقة الأوروبية، أو للحد من الأسعار أو فصل سعر الكهرباء عن ارتفاع أسعار الغاز. فيما تعارض دول من بينها ألمانيا وهولندا والدنمارك التدخل في السوق، وتحذر من التسبب في اضطرابات لأسواق الطاقة يمكن أن تقوض الاستثمارات في الطاقة النظيفة.