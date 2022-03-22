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الكويت تدشن رسمياً التشغيل الكامل لمشروع الوقود البيئي بتكلفة 15.5 مليار دولار

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نفط الكويت مناسبة
إحدى مصافي النفط الكويتية
اقتصاد الكويت

الكويت تدشن رسمياً التشغيل الكامل لمشروع الوقود البيئي بتكلفة 15.5 مليار دولار

تبلغ طاقته الإنتاجية 800 ألف برميل نفط يومياً موزعة بين مصفاتي ميناء عبدالله و"الأحمدي"

الكويت - رويترز

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دشنت الكويت، اليوم الثلاثاء، رسميا، في حضور أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، التشغيل الكامل لمشروع الوقود البيئي الذي استمر العمل فيه لسنوات بتكلفة إجمالية بلغت 4.680 مليارات دينار (15.5 مليار دولار).

ويهدف المشروع إلى تطوير مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله التابعتين لشركة البترول الوطنية.
وتضمن المشروع إنشاء 39 وحدة جديدة وتحديث سبع وحدات وإغلاق سبع أخرى مع التركيز على إنتاج منتجات عالية القيمة مثل الديزل والكيروسين للتصدير.

وقامت شركة البترول الوطنية بتمويل 30% من التكلفة المالية للمشروع مع توفير الـ70% الباقية من بنوك كويتية وأجنبية.

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وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية، وليد البدر، أن الطاقة الإنتاجية للمشروع تبلغ 800 ألف برميل نفط يوميا موزعة بين مصفاتي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي.

وأضاف أن هذه الكمية ستضاف إلى كمية الإنتاج المنتظرة لمصفاة الزور التي تبنيها الكويت حاليا والبالغة نحو 600 ألف برميل يوميا، لتصل كميات النفط الخام المكررة إلى 1.4 مليون برميل يوميا للمصافي الثلاث.

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