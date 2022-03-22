تأكيد جديد من غازبروم الروسية على استمرار تصدير الغاز لأوروبا

قالت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم، اليوم الثلاثاء، إنها لا تزال تورد الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا تماشيا مع طلبات مستهلكين أوروبيين.

وأضافت الشركة أن الطلبات بلغت 108 ملايين متر مكعب في 22 مارس، ارتفاعا من 104.7 مليون متر مكعب في 21 مارس.

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وكانت مسودة بيان القمة الأوروبية، أظهرت موافقة دول الاتحاد الأوروبي على الإنهاء التدريجي للاعتماد على الغاز والنفط الروسيين.

وذكرت مسودة بيان القمة التي ستعقد في 24 و25 مارس، أن خطة إنهاء الاعتماد على النفط والغاز والفحم من روسيا ستنفذ في أسرع وقت، وأن خطة ملء مخزونات الغاز يجب أن تبدأ على الفور استعدادا للشتاء القادم، بحسب ما نقلته "رويترز".

فيما قالت وكالة الطاقة الدولية إن أوروبا يمكنها أن تقلل استيراد الغاز الروسي بأكثر من الثلث خلال عام، وأعلنت الوكالة خطة من عشر نقاط لتقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي.