.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تأكيد جديد من غازبروم الروسية على استمرار تصدير الغاز لأوروبا

  • الخط
خط تصدير للغاز تابع لشركة غازبروم الروسية (رويترز)
خط تصدير للغاز تابع لشركة غازبروم الروسية (رويترز)
نفط وغاز

تأكيد جديد من غازبروم الروسية على استمرار تصدير الغاز لأوروبا

الطلبات بلغت 108 ملايين متر مكعب اليوم

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم، اليوم الثلاثاء، إنها لا تزال تورد الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا تماشيا مع طلبات مستهلكين أوروبيين.

وأضافت الشركة أن الطلبات بلغت 108 ملايين متر مكعب في 22 مارس، ارتفاعا من 104.7 مليون متر مكعب في 21 مارس.

وكانت مسودة بيان القمة الأوروبية، أظهرت موافقة دول الاتحاد الأوروبي على الإنهاء التدريجي للاعتماد على الغاز والنفط الروسيين.

أسعار النفط تواصل الارتفاع بأكثر من 2%.. برنت يتجاوز 118 دولارا  طاقة أسعار النفط أسعار النفط تواصل الارتفاع بأكثر من 2%.. برنت يتجاوز 118 دولارا 

وذكرت مسودة بيان القمة التي ستعقد في 24 و25 مارس، أن خطة إنهاء الاعتماد على النفط والغاز والفحم من روسيا ستنفذ في أسرع وقت، وأن خطة ملء مخزونات الغاز يجب أن تبدأ على الفور استعدادا للشتاء القادم، بحسب ما نقلته "رويترز".

فيما قالت وكالة الطاقة الدولية إن أوروبا يمكنها أن تقلل استيراد الغاز الروسي بأكثر من الثلث خلال عام، وأعلنت الوكالة خطة من عشر نقاط لتقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ما تفاصيل الحرب بين المصارف والقضاء في لبنان؟ ما تفاصيل الحرب بين المصارف والقضاء في لبنان؟
اكتشف المزيد