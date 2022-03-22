نفط وغاز
"ترافيجورا": السوق خسرت ما يصل إلى 2.5 مليون برميل يومياً من النفط الروسي
أكدت أن سوق الديزل تعاني شحاً شديداً
قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة ترافيجورا العالمية لتجارة السلع، جيريمي وير، اليوم الثلاثاء، إن سوق النفط خسرت بالفعل حوالي 2 إلى 2.5 مليون طن من النفط الروسي، مضيفا أن شحا في المعروض في سوق الديزل سيكون من الصعب على أميركا اللاتينية وأفريقيا بشكل خاص أن تتحمله.
وأبلغ وير قمة "فايننشتال تايمز" العالمية للسلع الأولية، أن "هناك نقصا في المعروض من الخام يبلغ حوالي مليون برميل يوميا، ونقصا قدره مليون برميل يوميا في المنتجات النفطية، وربما أكثر من ذلك قليلا".
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وأضاف أن سوق الديزل تعاني شحا شديدا يمكن لأوروبا أن تتحمل تكلفته، لكنه سيكون صعبا على أفريقيا التي تعتمد بشدة على الديزل لتوليد الكهرباء.
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