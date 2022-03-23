نفط وغاز
الاتحاد الأوروبي يسعى للحصول على تعهد أميركي بإمدادات إضافية من الغاز
خاصة بفصلي الشتاء المقبلين
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير ليين، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي يهدف للحصول على تعهد من الولايات المتحدة لتقديم إمدادات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لفصلي الشتاء المقبلين.
وأبلغت ليين، قبيل قمة مع الرئيس الأميركي جو بايدن غدا الخميس، مشرعين أوروبيين في بروكسل "غدا سأناقش مع الرئيس بايدن إعطاء أولوية لتسليمات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي في الأشهر المقبلة".
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وأضافت: "نحن نهدف لأن يكون لدينا تعهد لإمدادات إضافية لفصلي الشتاء المقبلين".
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