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النفط يقفز فوق 120 دولاراً بعد تعطل صادرات روسية

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أسعار النفط (تعبيرية)
أسعار النفط (تعبيرية)
أسعار النفط

النفط يقفز فوق 120 دولاراً بعد تعطل صادرات روسية

عاصفة عرقلت 1% من النفط العالمي

لندن - رويترز

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ارتفعت أسعار النفط في تعاملات مضطربة اليوم الأربعاء، بسبب تعطل صادرات خامات روسيا وكازاخستان عبر خط أنابيب بحر قزوين.

وزادت العقود الآجلة للنفط مكاسبها، حيث قفز خام برنت القياسي العالمي 5 دولارات إلى 120.50 دولار للبرميل.

وكان سعر العقود الآجلة لخام برنت ارتفع 3.13 دولار أي 2.7 %، ليسجل 118.61 دولار للبرميل بحلول الساعة 1100 بتوقيت غرينتش. وكان السعر قد انخفض في وقت سابق إلى 114.45 دولار للبرميل.

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ظلت الأسواق قلقة من احتمال فرض عقوبات إضافية على روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، بعد غزوها لأوكرانيا الذي تصفه بأنه "عملية خاصة".

ومن المقرر أن يعلن الرئيس الأميركي جو بايدن المزيد من العقوبات على روسيا، عندما يجتمع مع زعماء أوروبا غدا الخميس في بروكسل ويحضر اجتماعات طارئة لحلف شمال الأطلسي.

وما زالت دول الاتحاد الأوروبي منقسمة بشأن حظر واردات النفط الروسي الخام ومنتجاته المستمرة في التدفق إليها، لكن ذلك قد يتغير عندما يحل أجل العقود قصيرة الأجل.

وحذرت روسيا أمس الثلاثاء، من تراجع صادرات النفط عبر كونسورتيوم خط أنابيب بحر قزوين بما يصل إلى مليون برميل يوميا أي 1% من إنتاج النفط العالمي بسبب أضرار لحقت به جراء عاصفة.

وتوقفت الصادرات بالكامل عبر خط الأنابيب اليوم الأربعاء، وقالت وكالة سفن إن الإصلاحات ستستغرق شهرا ونصف الشهر على أقل تقدير.

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