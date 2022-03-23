هبوط مفاجئ في مخزونات النفط والوقود الأميركية الأسبوع الماضي
مخزونات الخام انخفضت بمقدار 2.5 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 18 مارس
قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت هبوطا مفاجئا الأسبوع الماضي بينما تراجع مخزون البنزين ونواتج التقطير بأكثر من المتوقع.
وأضافت الوكالة الحكومية أن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 2.5 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 18 مارس/آذار إلى 413.4 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم والتي كانت تشير إلى زيادة قدرها 114 ألف برميل.
وارتفعت مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 1.2 مليون برميل.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن استهلاك مصافي التكرير الأميركي للخام زاد بمقدار 277 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي. وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 0.7 نقطة مئوية.
وأشارت البيانات إلى أن مخزونات البنزين الأميركي هبطت بمقدار 2.9 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 238 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تنخفض مليوني برميل.
وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.1 مليون برميل إلى 112.1 مليون برميل مقابل توقعات لانخفاض قدره 1.4 مليون برميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي انخفض بمقدار 817 ألف برميل يوميا إلى 2.64 مليون برميل يوميا.
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