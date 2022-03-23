ترافيجورا: النفط قد يصل إلى 150 دولاراً للبرميل في صيف 2022

قال الرئيس المشارك لتداولات النفط في مؤسسة ترافيجورا العالمية لتجارة السلع، بن لوكوك إن السوق قد تشهد صعود الخام إلى 150 دولارا للبرميل في صيف هذا العام، مشيرا إلى أن الخسارة الإجمالية في النفط الروسي ستصبح أكثر وضوحا في أبريل المقبل.

وأضاف لوكوك، خلال قمة فايننشال تايمز العالمية للسلع الأولية: "أظن أنكم سترون 150 دولارا للبرميل هذا الصيف".

مادة اعلانية

وتابع: "ستعرفون في نهاية أبريل ما هي الخسارة الإجمالية في النفط الروسي"، موضحا أنه بسبب طلب ضعيف، اضطر الروس لإلغاء شحنات من الخام وتخزين بعض الشحنات التي لم يتمكنوا من بيعها.