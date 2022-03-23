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ترافيجورا: النفط قد يصل إلى 150 دولاراً للبرميل في صيف 2022

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أسعار النفط (تعبيرية)
أسعار النفط (تعبيرية)
أسعار النفط

ترافيجورا: النفط قد يصل إلى 150 دولاراً للبرميل في صيف 2022

قالت إن الخسارة الإجمالية في النفط الروسي ستصبح أكثر وضوحا في أبريل

لوزان - رويترز 

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قال الرئيس المشارك لتداولات النفط في مؤسسة ترافيجورا العالمية لتجارة السلع، بن لوكوك إن السوق قد تشهد صعود الخام إلى 150 دولارا للبرميل في صيف هذا العام، مشيرا إلى أن الخسارة الإجمالية في النفط الروسي ستصبح أكثر وضوحا في أبريل المقبل.

وأضاف لوكوك، خلال قمة فايننشال تايمز العالمية للسلع الأولية: "أظن أنكم سترون 150 دولارا للبرميل هذا الصيف".

وتابع: "ستعرفون في نهاية أبريل ما هي الخسارة الإجمالية في النفط الروسي"، موضحا أنه بسبب طلب ضعيف، اضطر الروس لإلغاء شحنات من الخام وتخزين بعض الشحنات التي لم يتمكنوا من بيعها.

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