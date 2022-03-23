أسعار النفط
ترافيجورا: النفط قد يصل إلى 150 دولاراً للبرميل في صيف 2022
قالت إن الخسارة الإجمالية في النفط الروسي ستصبح أكثر وضوحا في أبريل
قال الرئيس المشارك لتداولات النفط في مؤسسة ترافيجورا العالمية لتجارة السلع، بن لوكوك إن السوق قد تشهد صعود الخام إلى 150 دولارا للبرميل في صيف هذا العام، مشيرا إلى أن الخسارة الإجمالية في النفط الروسي ستصبح أكثر وضوحا في أبريل المقبل.
وأضاف لوكوك، خلال قمة فايننشال تايمز العالمية للسلع الأولية: "أظن أنكم سترون 150 دولارا للبرميل هذا الصيف".
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وتابع: "ستعرفون في نهاية أبريل ما هي الخسارة الإجمالية في النفط الروسي"، موضحا أنه بسبب طلب ضعيف، اضطر الروس لإلغاء شحنات من الخام وتخزين بعض الشحنات التي لم يتمكنوا من بيعها.
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